Médiéval, au cinéma le 8 septembre !

En préparation depuis 2018, le film Médiéval du réalisateur Petr Ják sortira enfin cette année. Il racontera l’histoire de Jan Žižka, le plus célèbre chef de guerre tchèque, connu pour avoir remporté toutes ses batailles. Revenons sur le film tchèque le plus cher jamais réalisé.

Retour sur la jeunesse d’un héros national

L’action se déroule au 14ème siècle, avant les guerres hussites (1419–1434). Henri III de Rosenberg, le noble le plus puissant du pays, profite de l’effondrement du royaume dirigé par Venceslas IV, roi de Bohème et empereur romain, pour s’emparer des domaines de la petite noblesse.

Le jeune Žižka, chevalier et mercenaire, et futur chef de l’armée hussite, décide alors de se venger de Rosenberg qui a fait tuer presque toute sa famille. En plus d’une histoire d’amour avec Catherine, la fiancée de Rosenberg tombée amoureuse de lui, on assiste à la formation de Žižka à l’art de la guerre.

De grands acteurs à l’affiche

Ben Foster, qui s’est fait connaître par son rôle dans la série X-Men, incarnera Žižka comme leader des Hussites. Michael Caine, vedette du film Gentlemen Cambrioleurs (2018), a été désigné pour jouer le personnage fictif de Lord Boreš, conseiller du roi Venceslas IV. Matthew Goode, que l’on a pu voir sous les traits du neveu de Lady Shackleton dans Downton Abbey, interprètera le personnage du roi Sigismond. Sophie Lowe campe Catherine, la promise de Rosenberg.

Le Moyen Âge, un thème de divertissement populaire

Les jeux vidéo utilisent régulièrement le thème du Moyen Âge. Le titre d’action-aventure Assassin’s Creed, édité en 2007 par Ubisoft, en est un exemple classique. Il permet aux joueurs de revivre la troisième croisade, avec une confrérie d’assassins en conflit permanent avec les Templiers.

C’est également le cas d’un autre jeu en ligne multijoueur, Hustle Castle de Plarium, qui amène les joueurs à régner sur une forteresse médiévale et à gouverner ses habitants.

La série Medieval : Total War de Creative Assembly s’est aussi intéressée au Moyen Âge. Son deuxième opus, Medieval II : Total War (2006), permet notamment de bâtir un empire en Europe, au Moyen-Orient ou dans le Nouveau Monde, à l’aide de la force, mais aussi de la diplomatie et de la religion.

Le cinéma a également toujours éprouvé un fort attrait pour l’univers médiéval et l’a encore montré récemment, avec la sortie du film Le dernier Duel de Ridley Scott sorti en 2021. Le réalisateur américain fait revivre à l’écran l’un des derniers duels judiciaires qu’a connu la France, opposant les deux chevaliers Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, autrefois bons amis, dans un duel à mort pour régler une prétendue agression de Jacques sur la femme de Jean.

Des séries télévisées telles que Knightfall diffusée sur Netflix depuis 2018 ont repris à leur compte le thème du Moyen Âge. Cette dernière met en avant le rôle des Templiers chargés de la protection des pèlerins lors des croisades à Jérusalem. Le protagoniste principal, Landry de Lauzon (Tom Cullen), y joue les combattants valeureux et l’amant secret de la Reine de France, Jeanne Ière de Navarre.

Avec des films comme Médiéval, l’histoire du Moyen Âge gagne à être davantage connue. C’est l’occasion aussi d’en apprendre sur les cultures voisines tout en retrouvant le jeu d’acteurs talentueux. Restons donc à l’affût de l’annonce de la date de sortie officielle de ce film tchèque pour renouer avec un univers médiéval mystérieux et passionnant.