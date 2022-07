Meta met un terme à Novi, le portefeuille numérique de cryptomonnaies

Lancé uniquement en projet pilote aux Etats-Unis et au Guatemala, le portefeuille numérique pour cryptomonnaies Novi n’ira pas plus loin : Meta vient de confirmer que la wallet-crypto sera définitivement arrêtée d’ici les prochains mois. Novi ne sera plus accessible à partir du 1er septembre 2022, et dès le 21 juillet prochain, les utilisateurs ne pourront plus ajouter de l’argent sur leur portefeuille Novi. Ces derniers devront aussi faire bien attention à transférer leurs devises Diem (une crypto) restants sur leur compte bancaire avant le mois de septembre. Après cette date, Meta s’engage dans tous les cas à reverser les sommes oubliées dans les wallets sur le compte bancaire lié au compte Novi.

L’absence de popularité de Novi, les soucis réglementaires de Meta lors de la mise en place de la wallet, et plus généralement les difficultés actuelles du réseau social sont sans doute quelques unes des raisons permettant d’expliquer cet abandon en rase campagne, 8 mois seulement après l’annonce du projet. Meta promet toutefois que les technologies de Novi seront réutilisées dans le métavers… ce dont on ne doute pas.