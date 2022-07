Fusion Nucléaire : une startup américaine travaille sur des mini-réacteurs

La fusion nucléaire n’est pas encore maitrisée que déjà des startups imaginent le coup d’après. Et le coup d’après pour la société américaine Zap Energy, c’est de concevoir des mini-réacteurs grâce à des techniques novatrices. La fusion des isotopes serait ici obtenue sans le recours aux énormes bobines magnétiques que l’on peut trouver dans les tomawaks. Le mini-réacteur de Zap energy utiliserait le champ magnétique généré par le plasma, un procédé baptisé Z-pinch et qui est en fait bien connu… depuis plus d’un demi-siècle !

Modèle 3D de la technologie de fusion imaginée par Zap Energy

Si le Z-pinch n’a pas été privilégié par les créateurs de tomawaks, c’est aussi et surtout parce que ce procédé est considéré comme particulièrement instable (le plasma a tendance dans cette configuration a s’effondrer sur lui-même). Oui mais voilà, une publication d’un groupe de scientifiques de l’Université de Washington semble indiquer cette instabilité n’est pas inéluctable. Et comme par un fait exprès, l’un des chercheurs à l’origine de ces travaux n’est autre qu’Uri Shumlak, le fondateur de Zap Energy !

Pour l’instant, la fusion sans bobines magnétiques serait possible… en simulation. La modélisation du réacteur FuZE-Q semble donner satisfaction, mais il ne s’agit ici que d’une étape préliminaire. La startup vient de lever plus de 100 millions de dollars qui lui serviront à financer un véritable prototype de réacteur, ce qui permettra, peut-être, de valider les résultats de la simulation. A terme, Zap Energy imagine déjà des mini-réacteurs que l’on pourrait faire tenir dans un garage, mais avant cela, il faudra déjà passer de la théorie à la pratique…