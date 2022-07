G-ONE Plus : le PC gaming tout-en-un, avec dalle 31,5 pouces, NVIDIA G-Sync et un GPU RTX 3060

Le fabricant Colorful se lance sur le marché du PC tout-en-un destiné aux gamers. Outre son look agressif, le G-ONE Plus a des atouts à revendre, avec une dalle IPS 2K de 31,5 pouces compatible HDR400 et NVIDIA G-Sync, des processeurs Intel de 12ème génération (au max un Intel Core i9 12900H), 16 à 64 Go de RAM DDR4 3200 MHz, un SSD M.2 NVMe jusqu’à 1 To de stockage, deux ports M.2 PCIe Gen3x4, deux HP de 5W, et une carte graphique NVIDIA RTX 3060. Côté ports, le G-One a droit à un HDMI 2.0, un DisplayPort, quatre ports USB 2.0, un port USB Type-C 3.2 Gen 2, un port Ethernet et un dock de chargement Qi Wireless. Tout en un certes, mais sacrément ouvert tout de même…

Les composants étant intégrés derrière l’écran, ce beau monde est refroidi par une tour d’aération verticale qui éliminer la chaleur vers le haut, comme dans une Xbox Series X, des canaux de refroidissement au niveau de la carte graphique et deux turbo-ventilateurs ! Il est possible de basculer rapidement son G-ONE Plus dans l’un des 4 modes de performance (silencieux, amusement, performance et boost), sachant qu’avec le mode boost les ventilos tourneront à fond et seront donc nettement plus bruyants. PC gaming oblige, on note aussi la présence d’un éclairage RGB à l’arrière. Il serait peut-être temps d’arrêter de considérer que tous les joueurs PCs apprécient de voir leur machine clignoter comme une voiture de tuning…

Le G-ONE Plus dans sa version Intel Core i7 12700H est déjà disponible à la vente au prix de 1900 euros. Les modèles i5 et i9 arriveront plus tard.