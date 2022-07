Des chercheurs sud-coréens dévoilent le premier Hoverboard fonctionnel sur tout type de surfaces

Des chercheurs de la Korea Atomic Energy Research Institute et de l’Institut des Sciences et de la Technologie de Daegu Gyeongbuk sont parvenu à mettre au point le premier Hoverboard « ras du sol » réellement capable de fonctionner sur tout type de surface. Avant l’arrivée de ce prototype, l’Hoverboard de Lexus était l’unique technologie similaire au skate de Marty Mc Fly, mais l’appareil ne pouvait alors fonctionner que sur des surfaces métalliques qui permettaient au superconducteurs situés dans la planche de fonctionner comme des aimants (ce qui créait un champ magnétique assez fort pour faire léviter la planche).

Le Hoverboard électrique des chercheurs sud-coréens est non seulement capable de survoler tous les types de surface, mais il s’avère aussi nettement plus maniable que tout ce que l’on avait vu jusqu’ici, sans compter sa facilité à transporter des charges lourdes. Comme on peut s’en douter malheureusement, ce prototype de recherche n’est pas destiné à la vente… et c’est sans doute bien dommage…