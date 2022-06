Dragon Quest Treasures : du gameplay et une date de sortie

Dragon Quest Treasures, le spin-off exclusif à la Nintendo Switch, montre du gameplay et précise sa date de sortie. Hormis la direction artistique encore plus mimi que le Dragon Quest d’origine (il faut le faire…), l’habitué de la franchise retrouvera rapidement ses marques ainsi quelques uns des personnages déjà vus dans Dragon Quest XI : Les Combattants de la destinée (comme Erik et Mia).



Ce premier trailer de gameplay dévoile un RPG assez riche et rassure quant au niveau de la réalisation générale : la Nintendo Switch en a décidément dans le ventre. Comme son nom l’indique, ce spin-off sera axé sur la recherche de trésors plus ou moins fabuleux, des trésors que l’on obtiendra le plus souvent après résolu des mini-quêtes et vaincu un gros boss. Plutôt prometteur en l’état.

Dragon Quest Treasures sera disponible uniquement sur Nintendo Switch le 9 octobre prochain.