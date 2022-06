Terminator 2 en « cinéma immersif », c’est à Paris

Voilà qui a des petits airs de Westworld. Depuis la mi-juin, la société Dream Factory propose à Paris un tout nouveau type de spectacle immersif qui consiste à plonger littéralement le spectateur dans un film. Pas de VR ou de 3D ici, mais des décors en dur et des acteurs qui incarnent les rôles célèbres de films cultes. Le spectacle de cinéma immersif dont il est question ici, c’est Terminator 2.

Pas moins de 20 acteurs, des décors incroyables sur 700 m2 (Cyberdine, bar de Bikers, Hôpital psychiatrique Pescadero, la fonderie, etc.) et pour couronner le tout des séquences live où l’action se déroule littéralement devant les yeux du visiteur ! Sarah Connor, le T-1000 et bien sûr le Terminator, ils sont tous là pour le grand frisson. On pense un peu à la Mer des Sables (décors en dur, scènes jouées devant les visiteurs), mais avec une logistique plus affutée et surtout entièrement tournée vers le fan service.

A attraction exceptionnelle, prix exceptionnellement élevé malheureusement : comptez 65 euros pour un adulte et tout de même 50 euros pour les étudiants et les ados entre 12 et 16 ans (interdit en dessous de 12 ans). Chaque séance immersive se déroule du jeudi au samedi 19 h et 19 h 30 et le dimanche 14 h ou 14 h 30. Pour réserver sa place, c’est à cette adresse.