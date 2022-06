Persona : bientôt un film ou une série basée sur le JRPG culte ?

Synonyme à la fois de DA hyper maitrisée, de BO jazzy inoubliable, sans oublier un lore d’une grande cohérence malgré ses airs fantasques, la franchise Persona est presque devenue à elle seule la preuve que le JRPG reste encore aujourd’hui un genre majeur du jeu vidéo face au rouleau compresseur du jeu de rôle à l' »occidentale ». Sega, qui édite les chefs d’oeuvre du studio Atlus, réfléchit même à une adaptation de la franchise sous une autre forme (et sans doute pas sous la forme d’un animé puisque c’est déjà fait).

Ainsi, Toru Nakahara, le producteur de l’adaptation live-action de Sonic, confirme que quelque chose est en cours : « Les mondes d’Atlus sont remplis de drames intenses, d’un style avant-gardiste et de personnages convaincants » déclare le producteur dans les colonnes d’IGN. « Des histoires comme celles de la franchise Persona résonnent vraiment avec nos fans et nous voyons une opportunité d’étendre le lore comme personne ne l’a vu – ou joué – auparavant. » Nakahara confirme enfin qu’ « ensemble, Sega et Atlus travaillent pour donner vie à ces histoires et à ces mondes à travers de nouveaux supports et pour de nouveaux publics ».

Ces déclarations qui enthousiasmeront sans doute les fans de la franchise (ou pas) interviennent à un moment où le jeu vidéo sert de munitions lourdes à l’industrie du cinéma et des séries : Uncharted, Sonic, Castlevania, The Witcher, demain The Last of Us, Twisted Metal ou Ghost of Tsushima, le jeu vidéo alimente les productions populaires, même s’il faut bien reconnaitre que c’est rarement au bénéfice de spectacles de qualité.