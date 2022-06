PlayStation Plus juillet 2022 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Après la fuite, place à l’officialisation des jeux PS4 et PS5 offerts avec le PlayStation Plus en juillet 2022. Il y a trois titres, dont Crash Bandicoot 4: Its About Time.

Le premier jeu offert avec le PlayStatation Plus en juillet sera Crash Bandicoot 4 : It’s About Time (PS4/PS5). Retrouvez le marsupial dans une nouvelle aventure à travers le temps et l’espace pour aider Lani-Loli, un masque vaudou qui connaitrait Aku-Aku, l’ami de Crash et Coco.

En deuxième titre offert, il y aura The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4). C’est le premier jeu appartenant à la série The Dark Pictures Anthology. Il s’agit d’une expérience narrative dans laquelle vos choix (et parfois vos réflexes) détermineront si vos personnages survivront au cauchemar dans lequel ils ont été plongés.

Enfin, le troisième jeu sera Arcadegeddon (PS4/PS5). Un TPS multijoueur coopératif. Le titre oppose 4 joueurs alliés à de nombreux types d’ennemis contrôlés par l’IA à travers des biomes variés, remplis de trésors et autres secrets à dénicher, mais inclut également une composante PvP.

C’est l’occasion de rappeler que Sony a récemment revu son PlayStation Plus en lançant trois offres, au lieu d’une seule : Essential, Extra et Premium. L’offre de base qui était proposée jusqu’à présent correspond à la nouvelle formule Essential. Les formules Extra et Premium proposent du contenu supplémentaire (avec un prix plus élevé). Les différences entre chaque offre sont à retrouver sur cet article.