Nothing Phone 1 : un leak des specs (+photo) laisse entendre qu’il s’agira d’un smartphone moyen de gamme

Nothing n’aurait-il pas « over-hypé » son Nothing Phone 1 ? On peut se le demander après le leak des specs du smartphone, leak d’ailleurs « validé » par Car Pei, le fondateur et CEO de Nothing. Ce leak nous apprend en effet que le mobile au design très travaillé embarquera un modeste Snapdragon 778G+ compatible 5G, 8 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go de capacité de stockage. On ne va pas se mentir, l’absence de Snapdragon 8 Gen1 semble assez incongrue pour un smartphone positionné sur le marché du mobile dit « d’exception ». Car Pei justifie le choix de ce SOC par sa stabilité, et le fait qu’il préserve mieux la durée de vie de la batterie, des explications qui nous semblent à tout le moins plutôt discutables.

Le Nothing Phone 1 devrait aussi disposer d’un écran OLED de 6,55 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et capteur d’empreintes sous la dalle, d’un bloc photo à deux capteurs (un capteur principal 50 megapixels + 16 megapixels), d’une batterie 4500 mAh avec recharge rapide 45 Watts + charge inversée 5 Watts, le tout fonctionnant sous la surcouche Nothing OS (Android 12). Outre ce gros leak sur les specs, un nouveau cliché dévoile aussi le modèle Nothing Phone 1 dans son coloris noir.

Enfin, le prix avoisinerait les 400 dollars pour la version 8 Go de RAM/128 Go de stockage, et les 460 dollars pour la version 12 Go de RAM/256 Go de capacité de stockage. La présentation officielle du Nothing Phone 1 a été fixée au 12 juillet prochain.