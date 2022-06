Xbox Games With Gold : les jeux offerts en juillet 2022

Microsoft partage aujourd’hui la liste des jeux Xbox qui seront offerts tout au long de juillet pour les joueurs ayant l’offre Live Gold. Celle-ci permet de jouer en ligne avec ses amis ou d’autres personnes connectées.

Liste des jeux offerts avec le Xbox Live Gold

Le premier jeu Xbox offert est Beasts of Maravilla Island (du 1er au 31 juillet). Prenez en photo les magnifiques créatures insaisissables d’une île mystérieuse qui semble sortie d’un rêve. Explorez une jungle remplie de vie, grimpez et tâchez de résoudre des énigmes. Utilisez le journal de votre grand-père et son bon vieil appareil pour photographier des loutres-crocodiles, des oiseaux déguisés en bananes et plus encore.

Le deuxième jeu est Relicta (du 16 juillet au 15 août). Incarnez une scientifique coincée sur une base lunaire sinistre et abandonnée. Traversez d’énigmatiques cratères en soumettant la gravité et le magnétisme à votre volonté afin de résoudre des puzzles physiques. Enterré dans les ténèbres éternelles des cratères lunaires, un secret va pouvoir sauver la vie de votre fille… ou changer le destin de l’humanité à tout jamais.

En troisième jeu Xbox offert, on retrouve Thrillville : Le Parc en Folie (du 1er au 15 juillet). Concevez et gérez votre propre parc à thème ! Avec cinq nouveaux parcs et 100 missions inédites, il vous faudra un passe illimité pour tout voir. Le meilleur dans tout cela ? Non seulement vous pourrez créer des attractions folles, mais vous pourrez aussi les essayer autant que vous le voudrez.

Enfin, le quatrième titre est Torchlight (du 16 au 31 juillet). Frayez-vous un chemin dans toujours plus de donjons. Choisissez parmi trois classes, éloignez-vous du centre-ville de Torchlight et de sa sécurité pour vous enfoncer dans des donjons générés de manière procédurale, affronter des hordes de monstres et récolter des tonnes de butin. Votre fidèle compagnon animal sera à vos côtés pour vous épauler dans les quêtes principales, les quêtes annexes, les combats contre les immenses boss du jeu et les conversations avec les habitants de la ville.