GeForce Now en 120 FPS est maintenant sur tous les smartphones Android

Nvidia réservait au départ la possibilité de jouer en 120 FPS avec GeForce Now sur certains smartphones Android, et voilà que l’option est maintenant disponible sur tous les modèles.

Pour rappel, GeForce Now est un service de cloud gaming qui permet aux joueurs de streamer des jeux PC venant de plateformes telles que Steam et l’Epic Games Store sur pratiquement n’importe quel appareil. C’est un bon moyen d’étendre l’expérience de jeux PC sur un smartphone ou son téléviseur, ou simplement de jouer à des jeux que votre PC n’est pas assez puissant pour exécuter seul. Le service est techniquement gratuit, mais vous pouvez payer pour obtenir des sessions plus longues et une meilleure qualité.

Concernant Android, il est bien évident qu’un smartphone avec un écran ayant un taux de rafraichissement de 120 Hz est nécessaire pour être en mesure de jouer sur GeForce Now en 120 FPS. Nvidia précise que le déploiement est en cours, signifiant que certaines personnes pourraient ne pas avoir encore l’option à ce jour.

Voici la liste officielle de Nvidia des appareils supportés :

Samsung Galaxy S22/+/Ultra

Samsung Galaxy S21/+/Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Tab S8/+/Ultra

Samsung Galaxy Tab S7/+

Asus ROG 5

Google Pixel 6 Pro

OnePlus 9 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10 Ultra

Dans l’immédiat, seuls les smartphones Android peuvent profiter des parties en 120 FPS. Les derniers iPhone ont également un écran 120 Hz, mais Nvidia dit que le support n’est pas encore disponible sur iOS avec sa plateforme de cloud gaming.