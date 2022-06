Le Nothing Phone 1 est proposé en précommandes… sur invitation uniquement

Dévoilé il y a deux jours, le Nothing Phone 1 est proposé dès aujourd’hui en précommande. Le fabricant joue vraiment la carte du luxe et de la rareté puisque le mobile ne sera disponible qu’en quantités limitées, au point qu’il est nécessaire de créer son compte Nothing et de s’inscrire sur une liste d’attente avant, peut-être, de recevoir une invitation. Nothing précise en outre que « Les inscrits parrainant des amis seront automatiquement placés plus haut dans la file d’attente ».

Plus fort encore, il est nécessaire de verser un acompte de 20 euros (non remboursable) pour réserver sa place dans la liste. Ces 20 euros seront reversés plus tard « comme un crédit supplémentaire de €20 à valoir sur un accessoire phone (1) » au moment de la validation de la commande. Et ça, sans rien connaitre encore des spécifications du mobile, qui seront précisées le 12 juillet prochain.