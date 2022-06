A Plague Tale: Requiem : une longue séquence de gameplay et une date de sortie !

Le studio Asobo nous régale depuis quelques semaines. Après un premier trailer de gameplay de A Plague Tale: Requiem dévoilé lors du Summer Games Fest, le studio français nous livre cette fois une longue séquence de jeu de près de 12 minutes, le tout accompagné d’une date de sortie ! On retrouve donc les deux protagonistes de A Plague Tale: Innocence de nouveau embarqués dans une aventure faite d’infiltration et de malice. La longue séquence de jeu permet de se familiariser avec quelques uns des nouveaux éléments de gameplay (se mettre à plat ventre, de nouvelles munitions pour la fronde et de nouveaux coups pour les combats au corps à corps).



Graphiquement, c’est absolument superbe, sans oublier bien sûr la superbe bande son d’Olivier Derivière. Bref, du gros AAA à la française, que l’on pourra retrouver sur PC, PS5, Xbox Series et même Nintendo Switch (via le Cloud) dès le 18 octobre prochain. Hâte !