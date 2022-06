Le Seigneur des Anneaux : la série Amazon Prime Video dévoile ses Orcs, et ça fait sacrément envie !

Après la polémique (en partie justifiée) sur certains choix de casting et déclarations des showrunners, la série Le Seigneur des Anneaux: Les Anneaux de Pouvoir produite par Amazon Prime Video dévoile quelques uns des personnages principaux de la série… les orcs ! Le site IGN a pu récupérer l’exclusivité sur ces premiers clichés, et c’est peu dire que les maquillages et prothèses en silicones (qui remplace le latex d’antan) sont absolument épatants et donnent à ces orcs du second âge une allure encore plus sauvage que ceux que l’on peut voir dans la trilogie de Peter Jackson (dont l’action se situe au troisième âge dans l’oeuvre de Tolkien).

Jamie Wilson, chef du département prothésique sur la série, et Lindsey Weber, productrice exécutive, se sont confiés à nos confrères d’IGN sur la conception de ces orcs. La productrice s’épanche sur le terrain de l’anecdote :« Il y a des Orcs femelles que j’ai vraiment aimé. Mais il y a un Orc en particulier, qui est très très grand et fort, qui a affrontement particulièrement amusant avec un de nos personnages elfique, et qui je pense sera, ou en tous cas je l’espère, un des favoris parmi les fans. »

Weber explique aussi pour quelles raisons ces orcs ont l’air nettement plus farouches et sauvages que ceux de la trilogie : « Il semblait approprié que leur aspect soit différent, au sein d’une Terre du Milieu du Second Age plus crue, plus sauvage, proche de la fin du Premier Age. Quand on les découvre, ils ne sont pas encore organisés en armées, ils sont plus éparpillés et ils font de la récupération. C’est vraiment une époque différente de leur histoire globale ».

Ces images ressemblent en tout cas à un retour en grâce après les propos assez malheureux de Lindsay Weber visant à justifier la présence d’acteurs afro-américains à l’écran (ce n’était bien sûr pas la présence d’acteurs noirs le problème mais les justifications apportées pour ces choix de casting). « Cela paraît tout simplement naturel qu’une adaptation de Tolkien reflète aussi le monde tel qu’il est » avait déclaré la productrice, oubliant au passage que l’objectif de l’adaptation aurait dû avant tout consister à refléter l’oeuvre de Tolkien, qui ne portait pas sur le monde contemporain mais bien sur un univers imaginaire . Les fans du Seigneur des anneaux pouvaient craindre alors légitimement une forme de « modernisation » absurde de l’oeuvre originale, des inquiétudes en parties balayées par ces orcs plus sauvages que nature….

Après ces images enfin pleinement rassurantes, il n’y a plus qu’à attendre la sortie de cette série évènement qui sera disponible sur Amazon Prime Video le 2 septembre prochain.