Xbox Cloud Gaming va devenir compatible avec le clavier et la souris

Jouer au clavier et à la souris avec les jeux disponibles sur Xbox Cloud Gaming va être possible. Microsoft confirme que le support va avoir lieu, bien qu’une date de sortie n’a pas encore été annoncée.

C’est Morgan Brown, un ingénieur logiciel chez Microsoft, qui l’annonce dans une vidéo :

Microsoft is adding keyboard and mouse support to Xbox Cloud Gaming soon. Xbox devs are being encouraged to add support to games now so they light up in xCloud once the integration is ready https://t.co/nBlgat5voJ pic.twitter.com/aYc5HftCia

— Tom Warren (@tomwarren) June 21, 2022