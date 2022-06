Google Chrome 103 est disponible : la liste des nouveautés

Google propose aujourd’hui au téléchargement la version stable de Chrome 103. Elle embarque quelques nouveautés, c’est l’occasion de les découvrir.

Les nouveautés de Chrome 103

Avec Chrome 103, le chargement des pages est plus rapide selon Google. Cela est possible grâce au support de 103 Early Hints (le nombre 103 ici n’est pas lié à la version du navigateur, c’est une simple coïncidence). Ce code de réponse permet de précharger les pages Web avant même que vous ne cliquiez sur le lien, ce qui peut accélérer les temps de chargement de quelques centaines de millisecondes. Cela peut sembler peu, mais au fil du temps, cette courte augmentation de la vitesse pourrait faire gagner aux utilisateurs une quantité notable de temps.

De plus, la nouvelle version s’appuie sur l’apprentissage automatique pour aider Chrome à prévoir quand un utilisateur est peu susceptible d’accepter les notifications d’un site. Le navigateur bloquera alors ces messages pour vous. Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de Chrome, vous pouvez cliquer sur le bouton « Autoriser pour ce site ».

Par ailleurs, Chrome 103 marque la première fois que les applications Web peuvent tirer parti des polices de caractères que vous avez installées sur votre ordinateur sans avoir besoin de demander des autorisations. Cela devrait davantage donner aux PWA (Progressive Web Apps) l’impression d’être des applications natives.

Enfin, on peut citer le support du format d’image AVIF dans Web Share, l’API de la manette de jeu qui nécessite désormais un contexte sécurisé ou encore l’API de l’état de la batterie qui n’est plus prise en charge dans les contextes non sécurisés, notamment les pages HTTP et les iframes HTTPS intégrées à des pages HTTP.

Chrome 103 est disponible dès maintenant au téléchargement sur google.fr/chrome.