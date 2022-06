Google Chrome : de l’IA pour améliorer et personnaliser les notifications

L’IA, ce n’est pas seulement le chatbot qui discute du sens de la vie avec des ingénieurs déboussolés, c’est aussi plus prosaïquement du machine learning, soit des algorithmes qui permettent de traiter une grande masse d’informations de façon à améliorer les résultats en sortie. L’IA sert désormais à traiter des banques d’images, aux logiciels de reconnaissance vocale ou de traduction, etc. On va aussi bientôt retrouver de l’IA dans… Google Chrome. La firme de Mountain View annonce en effet que le navigateur Chrome va se doter d’une pincée de Machine Learning afin d’améliorer les notifications à l’utilisateur.

« Chrome va prédire quand les invites d’autorisation ne seront pas accordées en fonction de la façon dont l’utilisateur a précédemment interagi avec des invites d’autorisation similaires, et fait taire ces invites indésirables » explique ainsi Google sur sa page de blog. En d’autres termes, l’IA de Chrome analysera l’historique afin d’optimiser les notifications et laisser de côté celles qui n’ont que très peu de chances d’intéresser l’utilisateur.

L’IA sera aussi mise à profit pour la traduction automatique des pages ou pour modifier la présentation de l’interface du navigateur en fonction des usages de l’utilisateur. La mise à jour « machine learning » de Chrome devrait être disponible dès la prochaine mise à jour du navigateur.