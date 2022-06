Philips Hue : plusieurs nouveautés annoncées pour la maison connectée

La nouvelle gamme de produits d’éclairage intelligent Philips Hue est dévoilée aujourd’hui. Parmi les nouveautés, Philips Hue a notamment mis au point le premier système d’éclairage connecté sur rail entièrement personnalisable comprenant une série de luminaires compatibles.

Des nouveautés pour Philips Hue

Pour emporter la lumière partout avec soi, chacun pourra profiter de la nouvelle lampe à poser portable Philips Hue Go, redesignée et à l’autonomie renforcée. Un nouvel interrupteur intelligent, proposé en noir ou en blanc, offre à son tour et pour la première fois, une fonction de gradation intuitive par simple rotation de son cadran, ainsi qu’une fonction de réglage des ambiances et d’affectation des espaces via quatre boutons.

D’autre part, la nouvelle routine « Réveil » de l’application Philips Hue offre un effet de lever de soleil personnalisé et naturel dans la chambre à coucher. Aussi, il y a une nouvelle lampe gradient, spécialement conçue pour la table de chevet et au design.

Une autre nouveauté est Perifo de Philips Hue. Cette gamme est composée de rails individuels assemblables pour constituer un éclairage modulable. La disposition, la longueur du rail et le type de luminaire à intégrer est entièrement personnalisable, pour bénéficier de la lumière connectée à la maison.

Il y a aussi une nouvelle gamme Philips Hue Xamento noire. Le spot encastrable apporte un design contemporain à la salle de bains tout en offrant jusqu’à 350 lumens et des millions de couleurs de lumière connectée à gradation. Il y a également un plafonnier qui est capable de remplir la salle de bains de 2 350 lumens dans des millions de couleurs.

Dates de sortie et prix

Voici tous les produits, les dates de sortie et les prix pour les nouveautés des Philips Hue :