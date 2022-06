Skull and Bones : le jeu de pirates d’Ubisoft pourrait sortir cette année (enfin !)

Dévoilé pour la première fois en 2017, le jeu de pirates Skull and Bones a connu les pires misères durant son développement, au point que l’on a souvent cru qu’Ubisoft publierait LE communiqué fatidique annonçant que le développement du jeu était annulé. On apprenait ainsi il y a quelques mois que le projet avait été chamboulé dans les grandes lignes, passant d’un jeu de grandes batailles navales à un titre open world à la fois plus ambitieux et aussi beaucoup plus « raccord » avec la recette habituelle d’Ubisoft. L’action du jeu prendra place entre 1650 et 1730, à une époque où des pirates aux noms glorieux écument les mers à la recherche de butins et d’exploits maritimes. Le joueur débutera en tant que simple pirate inconnu et tentera de se hisser au niveau de la notoriété des Rackam le Rouge et autres flibustiers renommés.

Un utilisateur Reddit se faisant appeler LongJonSiIver (ça ne s’invente pas) redonne l’espoir d’une sortie proche. Skull and Bones vient en effet d’être évalué par une agence brésilienne (l’équivalent du PEGI), ce qui laisse comprendre que la sortie du jeu pourrait être beaucoup plus proche qu’on n’osait même l’espérer. Skull and Bones en 2022, c’est plutôt inattendu, et cela viendrait à point nommé remplir la case « gros jeux de fin d’année » alors que la plupart des AAA les plus attendus ont finalement été repoussés en 2023.