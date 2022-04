Skull & Bones : un leak dévoile les différentes phases du jeu de pirates d’Ubisoft

Finalement, le développement chaotique de Skull & Bones aura peut-être une issue positive. Un leak vidéo de 6 minutes (qui vient d’être retiré de YouTube sur la demande d’Ubisoft) nous dévoile les différentes phases de gameplay du jeu de pirate d’Ubisoft, et tout n’est pas forcément totalement rassurant. Ainsi, on passe des combats de navires très immersifs et réalistes dans les premiers extraits à un jeu open world qui semble beaucoup porter la marque de tous les jeux du genre chez Ubisoft.

Ce type de vue est désormais absent du leak vidéo que vient de faire retirer Ubisoft

Le joueur démarrera ainsi en tant qu’apprenti pirate, l’objectif étant de devenir un flibustier des mers craint et respecté en augmentant sa stat de réputation. Un détour par l’île de Saint-Anne pour faire fabriquer son navire, récolter les ressources et choisir son équipage, et voilà notre moussaillon des mers plongé en pleine aventure !

On apprend aussi que Skull & Bones peut être joué en solitaire mais surtout en multijoueurs et coopératif. Le titre semble d’ailleurs largement orienté vers le GAAS (Game As A Service). Le gros bémol, comme noté plus haut, est bien la navigation du navire voire les combats en mer, qui semblent un cran moins immersifs que ce qui nous avait été montré initialement. Ubisoft n’a pas encore précisé de date de sortie pour Skull & Bones.