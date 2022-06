Il réalise lui-même une PlayStation 5 slim épaisse de seulement 2 cm

La PlayStation 5 est une console très imposante (en plus d’être rare), et nombreux sont les amateurs à attendre l’arrivée d’un modèle Slim un peu moins encombrant. Un certain Matt de la chaîne YouTube DIY Perks en a eu marre d’attendre et a donc réalisé tout seul comme un grand une PS5 Slim de seulement 2 cm d’épaisseur ! Pour parvenir à ce petit exploit, Matt a entièrement désossé la PS5 et a remplacé l’imposant ventilateur par un système de refroidissement liquide, comme sur les PCs gaming ! Le bloc d’alimentation intégré à la console a quant a lui été externalisé dans un boitier, comme avec les anciens modèles de consoles…



Au final, la température interne obtenue avec un titre comme Horizon Forbidden West ne dépasse pas les 65 degrés, soit 10 degrés de moins que sur la PS5 d’origine ! Un vrai petit exploit, et peut-être pour Sony une piste à suivre dans la perspective d’une PS5 Slim officielle…