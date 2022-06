Europe : Twitch rejoint le code de conduite contre la haine en ligne

Twitch a rejoint le code de conduite de l’Union européenne visant à combattre les discours de haine illégaux en ligne. La plateforme devient ainsi le 12e signataire.

Ce code est destiné à lutter contre les messages de haine visant des personnes en raison de leur origine, leur religion ou leur orientation sexuelle. « Les plus jeunes sont particulièrement vulnérables à la haine et aux injures, et nous leur devons de faire d’Internet un espace plus sûr pour eux », a déclaré Vera Jourova, la vice-présidente de la Commission chargée des Valeurs et de la Transparence.

Le commissaire européen à la Justice Didier Reynders s’est félicité d’un « pas dans la bonne direction » et a appelé d’autres entreprises à signer le code. « Plus nous serons nombreux à nous engager en faveur de cet objectif, plus l’impact sera important », a-t-il déclaré.

Le code de conduite de l’Union européenne contre la haine en ligne, lancé en 2016, compte désormais 12 signataires. Outre Twitch, il regroupe Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, Dailymotion, Jeuxvideo.com, TikTok, LinkedIn et Viber.

Les signataires s’engagent à évaluer dans les 24 heures la majorité des contenus signalés par les utilisateurs comme des discours de haine en ligne, et à les supprimer si nécessaire, conformément à la législation nationale et européenne.

La Commission a souligné les résultats positifs de ce code, indiquant qu’en moyenne, les entreprises de la tech évaluaient dans les 24 heures 81% des contenus signalés, et supprimaient 62,5% des contenus considérés comme des discours de haine en ligne.

Twitch a par ailleurs récemment rejoint la nouvelle version du code européen de bonnes pratiques contre la désinformation. Les deux codes sont appelés à être intégrés dans le règlement européen en voie d’adoption sur les services numériques, à savoir le DSA.