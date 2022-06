Les jeux The Quarry et High on Life étaient à l’origine prévus pour la plateforme Stadia

Le changement de stratégie brutal de Stadia, qui a délaissé la production de jeux exclusifs en interne pour se focaliser sur le seul service de cloud gaming en B to B, ne s’est pas fait sans mal. Le site Axios nous révèle en effet que plusieurs titres prometteurs étaient déjà en préparation pour le service de Google lorsque la décision a été prise. Le jeu d’aventure horrifique The Quarry de Supermassive Games (titre loué par la critique) ainsi que High on Life, un FPS blindé d’humour que l’on doit à l’imagination délirante de Justin Rolland (le créateur de Rick & Morty) ont dû se trouver d’autres partenaires pour leur distribution.



Il était donc prévu à l’origine que ces deux jeux devaient servir d’appâts pour l’abonnement Stadia Pro, mais finalement, les développeurs de The Quarry ont trouvé une solution de repli en urgence auprès de 2K tandis que High on Life (prévu pour 2023) du studio Squanch Games rejoignait la longue liste des titres à sortir day one dans le Xbox Game Pass.