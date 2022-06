Football et robotique : une équipe féminine donne la leçon à des robots

Il y a quelques années le professeur et roboticien Maurice Pagnucco affirmait que d’ici 2050, une équipe de robots humanoïdes battrait à la loyale l’équipe championne du Monde de Football. Retour sur terre lors de la dernière European RoboCup 2022 durant laquelle des équipes de robots se sont affrontés durant une semaine. Pour conclure en beauté ce tournoi technologique qui se déroulait à Guimarães (Portugal), l’équipe hollandaise de robots Tech Unite (qui a dominé les débats lors de la RoboCup) a été confrontée à l’équipe féminine portugaise de Vitória SC.

C’est peu dire que l’on a assisté à un véritable massacre, les féminines n’ayant absolument aucune difficulté à subtiliser les ballons à leurs adversaires robotiques tandis que le goal-robot se trouait pratiquement à chaque action. Reines du fairplay, le joueuses ont tout de même laissé les robots revenir au score afin que le match se termine par une séance de tirs au but (durant laquelle le goal-robot a été beaucoup plus à son avantage). Finalement le match a été gagné par les machines mais ce score gentiment accordé ne trompe personne : les robots ne savent toujours pas jouer au football et l’on voit mal comment il pourrait en être autrement d’ici les deux prochaines décennies.