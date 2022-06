Brave étrille DuckDuckGo concernant son partenariat avec Microsoft

DuckDuckGo, grand pourfendeur des atteintes à la vie privée en ligne, a signé un partenariat avec Microsoft, et c ‘est peu dire que cette collaboration n’est pas du goût de Brendan Eich, le fondateur et CEO de Brave. Ce dernier a eu des mots très durs concernant cet accord d’exceptionnalité qui permet à Bing d’avoir un passe-droit et de ne pas avoir à se plier aux règles anti-traçages de DuckDuckGo.

1/ When DuckDuckGo got caught making exceptions for Microsoft and Bing trackers [ref], one defense they offered was that it wasn’t a big deal, because DDG browsers block third-party (3p) cookies. We beg to differ. Discussion in short thread 👇. [ref] https://t.co/g5IYuAYB42 — BrendanEich (@BrendanEich) June 16, 2022

Sur Twitter, Brendan Eich a ainsi étrillé les justifications de Gabriel Weinberg, le CEO de DuckDuckGo : « Le problème est que les navigateurs DDG incluent également des exceptions pour la façon dont les traqueurs Microsoft contournent le blocage des cookies tiers. Les traqueurs essaient de contourner le blocage des cookies en ajoutant des identifiants aux paramètres de requête des URL, pour vous identifier sur différents sites ».

Et d’apporter des éléments de preuves solides à ce propos, précisant que DuckDuckGo bloque les paramètres « fbclid » et « gclid » de Facebook et Google, mais pas le paramètre « msclkid » de Microsoft. Pour Eich, ce deux poids deux mesures n’est pas acceptable, et prouverait bien par ailleurs que Bing (via DuckDuckGo) est tout à fait capable de récolter des données utilisateur pour le compte de la publicité ciblée. Rappelons tout de même que la position de Brendan Eich est forcément un poil intéressée puisque Brave se présente comme le navigateur le plus respectueux de l’utilisateur et de ses données.