Dogecoin : Elon Musk ciblé par une plainte à 258 milliards de dollars !

Qu’on l’apprécie pour ses qualités d’entrepreneur ou qu’on le déteste pour ses rodomontades et ses sorties Twitter parfois très peu inspirées, Elon Musk reste au coeur de l’actualité technologique, ce qui n’étonnera guère concernant le patron de Tesla et de SpaceX. Cette fois, Musk se retrouve la cible d’une plainte assez particulière déposée devant la cour de Manhattan par un certain Keith Johnson. Ce dernier reproche à Musk d’avoir indirectement participé à une vaste escroquerie et à une « fraude pyramidale » relative au Dogecoin. Keith Johnson ne fait pas les choses à moitié puisque les dommages et intérêts demandés s’élèvent à 258 milliards de dollars !

Dans cette étrange affaire, la source des ennuis judiciaires de Musk remonte à 2019, lorsque l’entrepreneur star a publié une série de tweets laudateurs sur le Dogecoin (« Le Dogecoin, C’est de la balle ! »). En 2021, Musk déclare même que SpaceX va emmener un Dogecoin sur la Lune ! Ces tweets enflammés ont évidemment dopé la valeur du Dogecoin. Sentant le vent du pognon facile, Keith Johnson avait investit massivement dans la monnaie virtuelle… avant que le cours du Dogecoin ne s’effondre totalement (une division par 12 de la valeur). Pire encore, Elon Musk en personne, qui avait pourtant loué le Dogecoin en 2019, a commencé à décrire la monnaie comme une « arnaque ».

Pour Keith Johnson, cette volte face a plombé la valeur de son portefeuille en Dogecoin. Le richissime investisseur aurait ainsi perdu près de 86 milliards de dollars. Dans sa plainte, Keith Johnson reproche à Musk d’avoir « utilisé son statut d’homme le plus riche du monde pour exploiter et manipuler le système pyramidal dogecoin à des fins de profit, d’exposition et d’amusement ».