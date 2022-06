Snapchat prépare un abonnement payant nommé Snapchat+

Snapchat+ est le nom d’un futur abonnement payant sur le réseau social qui ajoutera quelques fonctionnalités. Des tests sont en cours avec un prix de 4,59€/mois ou 45,99€/an. À voir si ce seront toujours ces tarifs quand l’offre sera disponible pour tout le monde.

« Nous procédons actuellement aux premiers tests internes de Snapchat Plus, un nouveau service d’abonnement pour les utilisateurs de Snapchat. Nous sommes ravis de pouvoir partager avec nos abonnés des fonctionnalités exclusives, expérimentales et en avant-première, et d’en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons mieux servir notre communauté », a déclaré le réseau social auprès de The Verge.

Le groupe n’en dit pas plus, mais certaines personnes ont fouillé dans le code de l’application et ont pu découvrir quelques nouveautés :

So… by subscribing to #Snapchat+ you can:

1️⃣ Pin a friend as a #1 BFF

2️⃣ Get access to exclusive Snapchat icons

3️⃣ Display a badge in your profile

4️⃣ See your orbit with BFF

5️⃣ See your Friend's whereabouts in the last 24 hours

6️⃣ See how many friends have rewatched your story

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 16, 2022