Les premières lunettes AR de Meta seraient uniquement destinées aux développeurs

Si la montre connectée de Meta n’est plus à l’ordre de jour, la firme de Mark Zuckerberg travaillerait toujours sur des lunettes AR. Le site The Information nous informe (hum…) qu’il n’y aurait toutefois pas lieu d’être trop enthousiaste : le premier modèle de lunettes AR « by Meta » (baptisé en interne Project Nazare) sera en effet uniquement destiné aux développeurs et non pas aux early adopters comme l’indiquaient de précédentes rumeurs.

En toute logique, les lunettes AR du Project Nazare seront donc en quelque sorte l’accessoire central d’un kit de développement pour des apps en AR. Meta prévoirait aussi d’utiliser cette première version comme un outil de démo permettant de démocratiser les concepts de la AR auprès d’un plus large public. Enfin, la perspective de ventes médiocres pour un produit pas encore totalement finalisé aurait fait reculer les dirigeants de Meta.

Les premières lunettes AR de Meta réellement destinées au « grand public » porteraient le nom de code Artemis en interne, aucune date de sortie n’étant encore envisagée. Les amateurs de AR pourront toujours lorgner du côté du projet Cambria qui doit sortir cette année, un casque VR/AR qui devrait largement faire la part belle aux applications de réalité augmentée et de réalité mixte (XR). Il faudra cependant y mettre le prix, c’est à dire sans doute bien au delà des 1000 euros.