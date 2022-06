Les YouTube Shorts, concurrents de TikTok, sont regardés par 1,5 milliard de personnes chaque mois

Les YouTube Shorts, qui se veulent une copie conforme de TikTok avec les vidéos verticales, sont regardés par 1,5 milliard de personnes chaque mois. La plateforme arrive donc à attirer beaucoup de monde.

Techniquement parlant, les YouTube Shorts sont plus populaires que TikTok. Le réseau social a indiqué à la fin 2021 avoir un milliard d’utilisateurs dans le monde. Pour sa part, YouTube fait comprendre qu’il dispose de 500 millions d’utilisateurs supplémentaires pour les courtes vidéos verticales. Pour rappel, les Shorts ont vu le jour pour la première fois il y a moins de deux ans.

Tara Walpert Levy, vice-présidente de YouTube pour le continent américain, a déclaré que le contenu de longue durée « reste le meilleur moyen pour les créateurs de s’engager en profondeur et de développer des relations à long terme avec leur public », mais que les courtes vidéos offraient « un nouveau moyen passionnant de faire partie du parcours d’un spectateur et de se présenter, ainsi que l’ensemble de leur portefeuille, à de nouveaux publics ».

YouTube a présenté quelques cas prouvant que la combinaison de contenus courts et longs est la clé de la croissance, et non l’un ou l’autre. Le créateur Ian Boggs a fait croître sa chaîne à 4 milliards de vues, dont 73% proviennent de ses Shorts. Pendant la pandémie, Ian Boggs s’est appuyé sur les Shorts et a gagné 5 millions d’abonnés entre 2021 et 2022, selon YouTube. Dans un autre exemple, la vidéaste Rosanna Pansino a plus que doublé le nombre de vues sur sa chaîne depuis qu’elle a adopté les Shorts, et les courtes vidéos sont désormais sa principale source de trafic.