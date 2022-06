Photoshop s’apprête à devenir gratuit dans sa version Web

La version Web de Photoshop est maintenant disponible gratuitement, du moins au Canada. Adobe ajoutera d’autres pays à l’avenir, bien que le groupe ne précise pas lesquels tout comme comme il ne donne pas une date.

Adobe a proposé pour la première fois Photoshop sur le Web à la fin 2021. Les outils à disposition étaient vraiment basiques. Aujourd’hui, le système évolue pour se rapprocher du logiciel. Il n’y a pas toutes les fonctionnalités, mais les principales sont présentes et devraient suffire pour beaucoup de personnes.

En l’état, la version disponible au Canada se veut freemium, c’est-à-dire que l’usage est gratuit et qu’il faut payer pour débloquer l’ensemble des fonctionnalités. Mais c’est optionnel et il est tout à fait possible de se satisfaire de l’offre gratuite.

« Nous voulons rendre Photoshop plus accessible et plus facile pour que davantage de personnes puissent l’essayer et faire l’expérience du produit », a déclaré Maria Yap, vice-présidente de l’imagerie numérique d’Adobe, auprès de The Verge.

Proposer Photoshop depuis un navigateur Web présente plusieurs avantages, notamment le fait que cela fonctionne sans problème sur un ordinateur peu puissant, ce qui n’est normalement pas le cas avec le logiciel. Cela permet également d’économiser l’espace de stockage normalement associé à une application aussi volumineuse.

Il faudra donc attendre avant d’en savoir plus pour la gratuité de Photoshop sur le Web dans les autres pays. En attendant, les Canadiens peuvent en profiter.