Adobe dévoile des versions Web de Photoshop et Illustrator

Adobe profite de sa conférence MAX 2021 pour annoncer l’arrivée de Photoshop et d’Illustrator sur le Web. Plus besoin d’avoir les logiciels, un simple navigateur Internet suffit pour les utiliser. Attention toutefois : il s’agit de versions simplifiées.

Photoshop et Illustrator directement accessibles depuis le Web

La version Web de Photoshop permet de naviguer entre les calques, laisser des annotations et des commentaires, et effectuer des modifications de base à l’aide d’outils tels que la gomme, la brosse à retouche et le lasso de sélection. Mais pour tout le reste, à savoir l’expérience complète, il faut Photoshop en tant que logiciel. La situation se veut similaire pour le cas d’Illustrator sur le Web.

L’utilisation de Photoshop requiert de passer par Google Chrome ou Microsoft Edge. Il est possible que cela fonctionne également avec n’importe quel autre navigateur basé sur Chromium, mais Adobe ne cite que ceux de Google et Microsoft.

« Vous et vos collaborateurs pouvez désormais ouvrir et visualiser des documents Photoshop via le navigateur, donner votre avis et effectuer des modifications de base, le tout en un seul endroit, sans avoir à télécharger ou à lancer l’application », explique Adobe. En outre, Adobe présente des outils d’édition de base dans le navigateur qui permettront d’effectuer des ajustements mineurs et des modifications rapides sans avoir à lancer les applications complètes. Il s’agit notamment de la sélection et de la correction mineure des couleurs.

Vous devez avoir un abonnement au Creative Cloud pour utiliser Photoshop depuis le Web. La bêta arrive aujourd’hui. Illustrator pour le Web arrive en tant que version bêta sur invitation uniquement et les inscriptions sont acceptées à partir d’aujourd’hui. Les demandes se font à cette adresse.