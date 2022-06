Ubisoft annoncera le futur d’Assassin’s Creed en septembre

Ubisoft nous donne rendez-vous en septembre prochain pour découvrir le futur d’Assassin’s Creed. Le studio a fait l’annonce dans une vidéo à l’occasion du 15e anniversaire de la franchise.

« Joignez-vous à nous en septembre, date à laquelle nous dévoilerons l’avenir d’Assassin’s Creed lors d’un événement très spécial », a déclaré Alice Terrett d’Ubisoft. « Nous sommes impatients de vous révéler ce que nous vous réservons ». Il faut malheureusement se contenter de cette déclaration, il n’y a pas plus d’informations.

Bien qu’aucun indice sur ce que l’on peut attendre n’ait été donné aujourd’hui, il pourrait s’agir d’un titre plus orienté vers la furtivité au lieu d’un monde entièrement ouvert, du moins si l’on se base sur de récentes fuites. Le jeu est censé mettre en scène Basim, un personnage de retour d’Assassin’s Creed Valhalla, pour une histoire préquelle. Les événements présents dans le jeu proviendraient à l’origine d’une extension de Valhalla, toujours si l’on en croit les fuites.

Afin de divertir les fans d’Assassin’s Creed jusqu’en septembre, Ubisoft a prévu du contenu supplémentaire pour Valhalla pour le reste de l’année. Le RPG viking recevra le dernier chapitre de l’histoire d’origine d’Eivor, un mode d’inspiration roguelite se déroulant à Niflheim et intitulé The Forgotten Saga, de nouvelles tombes et d’autres ajouts gratuits.