Après l’avoir proposée de façon optionnelle, Firefox active la protection totale contre les cookies par défaut pour tous les utilisateurs. L’idée est d’améliorer le respect de la vie privée.

Ce système limite les cookies au site où ils ont été créés, empêchant ainsi les sociétés de pistage de les utiliser pour suivre votre navigation de site en site.

La protection totale contre les cookies de Firefox fonctionne en créant une « boîte à cookies » distincte pour chaque site que vous visitez. Chaque fois qu’un site, ou un contenu tiers intégré à un site, dépose un cookie dans votre navigateur, il est confiné dans la boîte à cookies attribuée uniquement à ce site. Aucun autre site ne peut pénétrer dans la boîte à cookies qui ne lui appartient pas et découvrir ce que les cookies des autres sites savent sur vous. Vous êtes ainsi à l’abri des publicités envahissantes et la quantité d’informations que les entreprises recueillent sur vous est limitée.

Cette approche permet de trouver un équilibre entre l’élimination des pires propriétés des cookies tiers en matière de protection de la vie privée et la possibilité pour ces cookies de remplir leurs fonctions les moins invasives. Grâce à la protection de Firefox, les internautes peuvent bénéficier d’une meilleure protection de leur vie privée et d’une expérience de navigation plus agréable que celle à laquelle ils sont habitués.

Firefox est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.