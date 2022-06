4 films Spider-Man arrivent le 17 juin sur Disney+

Ce vendredi 17 juin, Disney+ va ajouter quatre films Spider-Man à son catalogue. Il est intéressant de voir que ce ne sera pas les mêmes films selon les pays.

En France, Disney+ proposera Spider-Man 2 (2004), The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un Héros (2014) et Spider-Man : Homecoming (2017). Il y a donc un film avec Tobey Maguire en tant qu’homme-araignée, deux films avec Andrew Garfield et un film avec Tom Holland.

Mais où sont Spider-Man 1 et 3 ? Ils sont pour l’instant disponibles sur Netflix parce que le service détient les droits. Quant à Spider-Man : Far from Home et Spider-Man : No Way Home, aucun n’est pour l’instant disponible sur une plateforme de streaming à la demande en France.

Nos sens d’araignée s’agitent. 👀 Tous ces films Spider-Man arrivent dès vendredi en streaming sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/uQ3QbvEKz0 — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) June 14, 2022

Un détail intéressant est une mention dans le communiqué français de Disney : « D’autres titres du catalogue de films et de séries Sony Pictures devraient arriver sur Disney+ France d’ici à la fin de l’année ».

Concernant le catalogue, Disney+ au Royaume-Uni proposera le 17 juin Spider-Man (2002). En Italie, il y aura Spider-Man: New Generation et Venom. On peut se douter qu’ils arriveront progressivement en France au fil des prochaines semaines et prochains mois.

Our Spidey Senses are tingling. 🕷

Catch these Spider-Man movies swinging onto Disney+ in the UK on June 17! (2/3) pic.twitter.com/4UfMJKaogO — Disney+ UK (@DisneyPlusUK) June 14, 2022