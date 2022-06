Meta Quest 2 : le contrôle parental est enfin disponible

Annoncé au mois de mars, le contrôle parental est enfin disponible pour les casque Meta Quest 1&2. Dans le détail, cette fonction (activable dans les paramètres du casque permet de limiter l’accès à certaines apps pour les 13-18 ans, et offre aussi aux parents la possibilité de consulter le temps d’utilisation du casque ou la liste d’amis de leur ado.

Autre nouveauté liée au contrôle parental, lorsque l’ado souhaitera télécharger une app, une demande d’autorisation pourra être envoyée aux parents. Le contrôle parental pourra aussi bloquer l’accès à Air Link (qui permet de jouer avec des jeux PCVR sous le casque Meta Quest, pour peu que l’on dispose d’un PC hôte).

Par soucis de transparence, il vaudra donc mieux en discuter en famille si l’on souhaite éviter les dramas et les petites tensions générationnelles. Pour rappel, Meta fixe la limité d’âge d’utilisation de ses casques VR à 13 ans.

La liste complète des fonctions de contrôle parental :



– Le parent pourra approuver le téléchargement ou l’achat par son adolescent d’une application bloquée par défaut en fonction de son classement IARC

– Les adolescents de 13 ans et plus peuvent soumettre une demande « Demander à acheter », ce qui déclenche une notification à leur parent

– Le parent peut alors approuver ou refuser la demande depuis l’application mobile Oculus

– Le parent pourra bloquer des applications spécifiques qui peuvent être inappropriées pour leur adolescent, ce qui empêchera l’adolescent de lancer ces applications. Les applications pouvant être bloquées incluent les applications telles que les navigateurs Web et les applications disponibles sur le Quest Store

– Le parent pourra voir toutes les applications que son adolescent possède

– Le parent pourra recevoir des « notifications d’achat », les alertant lorsque leur adolescent effectue un achat en VR

– Le parent pourra voir le temps d’écran du casque à partir de l’application mobile Oculus, afin qu’il sache combien de temps son adolescent a passé en VR

– Le parent pourra voir la liste des amis Oculus de son adolescent

– Le parent pourra bloquer Link et Air Link, ce qui empêchera son ado d’accéder au contenu de son PC sur son casque Quest