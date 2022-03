Meta Quest 1&2 : un filtre de contrôle parental dans la prochaine mise à jour

Lors de la prochaine mise à jour du Meta Quest qui sera déployée dans le courant du mois d’avril, les utilisateurs pourront filtrer les contenus 13+ (13 ans et plus) afin que leurs enfants ne puissent pas y accéder lorsqu’ils utiliseront le casque VR. Ce filtre de contrôle parental tombe plutôt bien : en France, le parlement a voté récemment la Loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet, loi qui obligera les fabricants de matériel électronique à à installer un dispositif de contrôle parental et à proposer son activation gratuite lors de la première mise en service de l’appareil.

L’option qui sera proposée sur le Meta Quest ne fait vraiment pas dans le détail et proposera un nombre assez impressionnant de paramètres, ainsi que le détaille Meta sur son site :

– Le parent pourra approuver le téléchargement ou l’achat par son adolescent d’une application bloquée par défaut en fonction de son classement IARC

– Les adolescents de 13 ans et plus peuvent soumettre une demande « Demander à acheter », ce qui déclenche une notification à leur parent

– Le parent peut alors approuver ou refuser la demande depuis l’application mobile Oculus

– Le parent pourra bloquer des applications spécifiques qui peuvent être inappropriées pour leur adolescent, ce qui empêchera l’adolescent de lancer ces applications. Les applications pouvant être bloquées incluent les applications telles que les navigateurs Web et les applications disponibles sur le Quest Store

– Le parent pourra voir toutes les applications que son adolescent possède

– Le parent pourra recevoir des « notifications d’achat », les alertant lorsque leur adolescent effectue un achat en VR

– Le parent pourra voir le temps d’écran du casque à partir de l’application mobile Oculus, afin qu’il sache combien de temps son adolescent a passé en VR

– Le parent pourra voir la liste des amis Oculus de son adolescent

– Le parent pourra bloquer Link et Air Link, ce qui empêchera son ado d’accéder au contenu de son PC sur son casque Quest

Ados, ce n’est pas de Meta qu’il faudra vous méfier lorsque vous utiliserez le Meta Quest… mais de vos parents ! ;)