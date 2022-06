Ingenuity a perdu son inclinomètre : bientôt la fin de l’aventure pour le drone-hélico martien ?

Après un parcours quasi sans fautes et une durée de mission bien au delà de ce qui était prévu à l’origine (soit 28 vols au dessus de Mars), Ingenuity a subi sa première véritable avarie « grave » avec la perte de son inclinomètre. Le capteur ne répond plus aux sollicitations des ingénieurs de la NASA et tout porte à croire que le petit drone-hélico va devoir faire avec pour le reste de sa mission. L’inclinomètre permettait de savoir dans quelle position exacte se trouve Ingenuity (couché ou « debout » par exemple), mais heureusement, ce dernier n’était pas utilisé pour déterminer l’assiette de l’engin une fois en vol (un autre capteur s’en charge).

Ingenuity sur la localisation Airfield D, le 15 juin 2022. La photo a été capturée par la Mastcam-Z de Perseverance, au 114 jour martien (ou sol) de la mission

Malgré tout, se passer de l’inclinomètre se sera pas chose facile, le capteur étant notamment utilisé pour activer l’instrument de vol qui gère l’ensemble des paramètres lors d’une mission. Comme souvent dans ce type de situation, si la porte est fermée, les ingénieurs de la NASA passent par la fenêtre. Les données nécessaires au vol seront désormais gérées par l’unité de mesure inertielle, un autre instrument embarqué par Ingenuity. Les ingénieurs vont donc déployer un patch afin de modifier le firmware de l’unité de mesure inertielle. Cette solution n’est pas optimale, mais la NASA n’a pas d’autres solutions.

Pour ne rien arranger, la 29ème mission d’Ingenuity se présente dans un contexte compliqué, celui de l’hiver martien : l’atmosphère de Mars se charge en poussières et pire encore, perd en densité, ce qui a forcément un effet néfaste sur le niveau de portance d’un engin volant. Dans ces conditions, Ingenuity est désormais condamné à progresser par une succession de tous petits trajets afin de limiter les risques de casse. Comme si cela ne suffisait pas, le raccourcissement de la durée du jour pénalise le niveau de charge des batteries solaires d’Ingenuity. Bref, ça ne sent pas très bon, mais ce n’est pas forcément dramatique : Ingenuity a déjà marqué la grande histoire de l’exploration spatiale.