Le bitcoin est à son plus bas niveau depuis la fin 2020

Le bitcoin a plongé à son plus bas niveau depuis la fin 2020 dans un marché sans appétit pour le risque, souffrant par ailleurs de la suspension des retraits sur la plateforme de placements en cryptomonnaies Celsius.

Alors que les Bourses voient rouge à travers le monde et que les investisseurs se ruent vers le dollar, « le plus gros carnage est probablement dans le monde de la crypto », commente Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Le bitcoin voit son prix chuter de plus de 10% pour tomber tous le seuil des 25 000 dollars, au plus bas depuis décembre 2020 et une chute de plus de 65% depuis son plus haut historique en novembre 2021. Alors que le marché des cryptomonnaies valait plus de 3 000 milliards de dollars à son sommet il y a sept mois, il approche de la barre des 1 000 milliards de dollars, selon le site Coingecko.

Sur Twitter, la plateforme concurrente Nexo a déclaré avoir proposé son aide à Celsius mais avoir essuyé un refus, en précisant travailler à une offre de reprise éventuelle d’actifs.

En 2021, ce secteur encore naissant avait attiré de plus en plus d’acteurs de la finance traditionnelle, dont l’appétit pour le risque était alimenté par les politiques ultra-souples des banques centrales à travers le monde. Mais la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui tente de lutter contre l’inflation galopante, pèse sur les marchés. Par ailleurs, la baisse du bitcoin s’est accélérée après que la plateforme Celsius a suspendu les retraits, commente Mark Haefele, analyste chez UBS.