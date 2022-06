Les robots du futur nous ressembleront peut-être beaucoup plus que nous pouvons l’imaginer : des chercheurs de l’université Tokyo ont mi au point une peau synthétique dont les caractéristiques et l’apparence sont très proches de la peau humaine. Cette similitude n’est pas fortuite : dans un premier temps, un « doigt » robotique a été plongé dans un bain de collagène mélangé à des cellules fibroblastes humaines. Le doigt a ensuite été immergé un bain de cellules épidermiques kératinocytes. Au final, on obtient une peau synthétique qui se ride au niveau des jointures et qui surtout peut se réparer presque « toute seule » (dans une certaine mesure) si l’on pose sur la « plaie » un bandage de collagène.

Seul soucis, cette peau synthétique doit être constamment hydratée, mais les chercheurs planchent déjà sur cette contrainte. Vous rêvez déjà d’un robot humanoïde entièrement recouvert de cette peau artificielle mais à l’apparence bien « humaine » ? Cela tombe bien, c’est aussi l’objectif des chercheurs japonais, qui imaginent déjà que ces humanoïdes ultra réalistes pourraient pallier à l’insuffisance de personnel (au Japon) dans les secteurs de la santé ou du soin à la personne… sans effrayer les patients ou les personnes âgées.