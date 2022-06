Astra : un lancement raté se solde par la perte de deux satellites climatiques de la NASA

C’est un nouvel échec de taille pour Astra : hier aux alentours de 13n43 (heure américaine) le lanceur 0010 (LV0010) a bien décollé avec succès de la base de Cape Canaveral en Floride, mais malheureusement, à peine 10 minutes après le décollage, l’étage supérieur de la fusée est tombé en rade. Deux satellites CubeSats (format de satellites de petites tailles et à faible coûts) appartenant à la NASA ont été perdus dans l’opération. « L’étage supérieur s’est arrêté tôt et nous n’avons pas livré les charges utiles en orbite » reconnait Astra dans son communiqué.

We had a nominal first stage flight. The upper stage shut down early and we did not deliver the payloads to orbit. We have shared our regrets with @NASA and the payload team. More information will be provided after we complete a full data review.

— Astra (@Astra) June 12, 2022