Le Cuphead Show (Netflix) : la saison 2 sera disponible en août

Le Cuphead Show va faire son retour, la saison 2 de la série animée sera disponible sur Netflix le 19 août prochain. L’annonce a été faite aujourd’hui à l’occasion de la Netflix Geeked Week. Nous avons aussi le droit à un premier teaser d’un peu plus d’une minute.

La première saison du Cuphead Show comportait 12 épisodes et a été diffusée en février. Après la première saison, Netflix a commandé 36 autres épisodes de la série, qui seront diffusés par blocs de 12 à partir de la sortie de la saison 2. À l’arrivée, la série diffusera 48 épisodes au total.

Chaque épisode de la série est écrit par Deeki Deke, Clay Morrow, Adam Paloian, Cosmo Segurson et Dave Wasson. La série est animée par Lighthouse Studios, avec la collaboration de quelques autres studios comme Screen Novelties, qui fournit l’animation en stop-motion. Le programme met en vedette Alexis Tomassian pour la voix de Cuphead, Christophe Lemoine pour la voix de Mugman, Dorothée Pousséo pour la voix de Miss Chalice/Brandy et Jérôme Pauwels pour la voix de King Dice. Il s’agit ici du casting vocal français. On peut imaginer qu’il restera identique avec la saison 2.