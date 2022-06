God of War Ragnarok sortirait bien avant la fin de l’année

Les rumeurs sur une annonce imminente d’un report de God of War Ragnarok à 2023 seraient donc nulles et non avenues. Le journaliste de Bloomberg Jason Schreier a voulu en avoir le coeur et s’est rencardé auprès de trois sources proches du développement. Bilan de ces indiscrétions : la sortie du jeu serait prévue pour le mois de novembre prochain. Deux de ces sources auraient en outre confirmé que l’annonce sur la sortie de novembre devrait se faire dans le courant du mois de juin. Le lancement du jeu aurait bien été reporté cependant : Sony prévoyait de sortir God of War Ragnarok en septembre, mais Monica Studios a obtenu un délai de deux mois supplémentaires.

Le lancement de God of War Ragnarok en 2022 viendrait couronner une année finalement solide pour PlayStation, et se rajouterait à la belle petite pile de titres exclusifs déjà disponibles depuis le début de l’année sur PS5/PS4, comme Sifu, Horizon Forbidden West Il, Gran Turismo 7 ou bien encore Ghostwire Tokyo (exclusivité temporaire). En face chez Xbox, l’année aura été nettement moins bien gérée en terme d’exclusivités…