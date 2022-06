Viverse : HTC tease un smartphone… pour le métavers ?

L’énigme est totale… ou pas : HTC vient de lâcher un carton d’invitation montrant ce qui ressemble fort à la silhouette d’un smartphone, le tout accompagné d’une date – le 28 juin prochain – et du nom de la plateforme Metavers de HTC, le Viverse. Apremière vue, l’attelage d’un smartphone et du Métavers semble assez étrange, mais il faut se rappeler que lors du Mobile World Congress de Barcelone, le fabricant taiwanais avait annoncé qu’il planchait sur un smartphone en rapport avec le Métavers.

Le smartphone devrait donc donner accès au Viverse, un environnement de réalité mixte qui permet de converser via VRChat, de tenir des réunions dans Engage ou de collaborer sur des projets via Vive Sync, sans oublier des fonctions types blockchain, des concerts en VR, et bien sûr l’intégration prochaine avec le casque Vive Flow VR. Le smartphone « métavers » de HTC aurait été conçu en partenariats avec Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile and FarEasTone. On en sura donc beaucoup plus le 28 juin prochain.