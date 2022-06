Deezer adopte Sonos Voice Control et change d’interface sur l’application Sonos

Deezer annonce étendre son partenariat avec Sonos pour intégrer son nouvel assistant vocal, ainsi que changer d’interface pour l’application. C’est en place dès maintenant.

Avec l’assistant vocal Sonos Voice Control, les utilisateurs de Sonos peuvent facilement écouter leurs musiques depuis Deezer, en utilisant uniquement leur voix. Sonos a récemment officialisé son assistant vocal, qui vient rivaliser avec Google Assistant et Alexa. L’avantage est qu’il mise sur la vie privée puisque tout est géré sur les enceintes de Sonos, il n’y a pas un envoi des requêtes vocales sur les serveurs de la société.

Pour ce qui est de la nouvelle interface Deezer, elle inclut une expérience utilisateur améliorée, avec un accès à Flow Moods. Cette fonctionnalité propose des recommandations uniques et adaptées aux goûts de chaque utilisateur.

« L’association de Sonos Voice Control, à la nouvelle interface de Deezer et de Flow Moods, disponibles sur l’application Sonos, marque une étape majeure au sein d’un partenariat réussi qui profite aux fans de musique du monde entier », déclare Charles Jaubert, vice-président de la stratégie des partenaires et développement commercial chez Deezer. « Deezer a été d’un important soutien lors du développement de Sonos Voice Control et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration à l’avenir », a indiqué pour sa part Joseph Dureau, vice-président de l’expérience voix chez Sonos.

Sonos Voice Control est disponible pour les utilisateurs de Deezer aux États-Unis, et en France plus tard cette année. La nouvelle expérience Deezer avec Flow est disponible sur l’application Sonos dans le monde entier depuis le 1er juin.