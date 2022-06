Windows 11 : les onglets sur l’Explorateur de fichiers sont disponibles en test

Microsoft avait déjà annoncé que les onglets feraient leur début sur l’Explorateur de fichiers sur Windows 11 et il est maintenant possible de les tester. La build 25136 du système d’exploitation active cette nouveauté.

Plus besoin d’avoir forcément plusieurs fenêtres pour l’Explorateur de fichiers de Windows 11, il est désormais possible d’avoir une seule fenêtre mais plusieurs onglets. C’est pratique pour mieux s’organiser au lieu d’avoir plusieurs instances de l’Explorateur de fichiers éparpillées un peu partout sur l’écran.

Microsoft fait savoir que cette nouveauté est pour l’instant disponible pour certaines personnes qui sont sur le canal Dev avec le programme Windows Insider. Celui-ci permet de tester les nouvelles versions de Windows en avance et de signaler les problèmes à Microsoft pour qu’il puisse les corriger d’ici la version finale.

Cette mise à jour est également l’occasion pour Microsoft de revoir l’interface au niveau de la barre latérale à gauche. La nouvelle organisation permet d’accéder facilement aux dossiers épinglés et fréquemment utilisés (Accès rapide), et aux profils cloud OneDrive ajoutés à Windows. Les profils cloud OneDrive reflètent le nom de l’utilisateur associé au compte. Les dossiers Windows connus qui sont disponibles par défaut dans le volet de navigation ne sont plus affichés sous « Ce PC » afin de garder cette vue concentrée sur les lecteurs de l’ordinateur. Et lorsque vous naviguez vers des dossiers qui se synchronisent avec OneDrive (tels que Documents, Images, etc), la barre d’adresse affiche le chemin d’accès correct afin de clarifier si vos dossiers sont sur le cloud ou s’ils sont en local.

Il est pour l’instant difficile de dire quand exactement les onglets et les autres nouveautés de l’Explorateur de fichiers seront disponibles pour tout le monde sur Windows 11. Microsoft ne communique pour l’instant pas de date.