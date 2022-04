Windows 11 : Microsoft annonce l’Explorateur de fichiers avec les onglets et d’autres nouveautés

Microsoft annonce l’arrivée d’un nouvel Explorateur de fichiers sur Windows 11 avec notamment la mise en place des onglets. Ce point avait été récemment suggéré et il est maintenant officialisé.

Mise en place des onglets sur l’Explorateur de fichiers sur Windows 11

La nouvelle interface de l’Explorateur de fichiers comprend des onglets permettant de naviguer dans plusieurs dossiers avec une seule fenêtre, ainsi que la possibilité de déplacer les onglets. Microsoft avait commencé à tester les onglets dans les applications de Windows 10, sous une fonctionnalité nommée Sets, mais ce projet a été abandonné.

Il y a d’autres nouveautés au programme, dont une nouvelle page d’accueil pour l’Explorateur de fichiers. Actuellement, les utilisateurs ont le droit aux dossiers venant de l’espace Accès rapide, les documents récemment ouverts et les favoris. Prochainement, il sera possible de faire un clic droit sur un fichier pour l’ajouter aux favoris, et il apparaîtra épinglé sur la page d’accueil de l’Explorateur de fichiers. Les options de partage des fichiers sont par ailleurs améliorées, avec une boîte de dialogue de partage mise à jour qui vous permet d’envoyer des fichiers à des contacts récents ou à des applications comme Teams, Outlook et OneDrive.

Quand sera-t-il possible d’avoir ces nouveautés ? Microsoft ne le dit pas pour l’instant. Il faudra donc attendre une future mise à jour de Windows 11. On peut imaginer qu’elle arrivera en 2022, mais reste à savoir quand exactement.