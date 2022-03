Windows 11 : Microsoft prépare les onglets pour l’Explorateur de fichiers

Cela fait un moment maintenant que les utilisateurs réclament des onglets au niveau de l’Explorateur de fichiers et cela va se concrétiser avec Windows 11. Microsoft prépare en ce moment cette nouveauté.

Des onglets pour faciliter la navigation dans l’Explorateur de fichiers

La build 22572 de Windows 11, disponible depuis peu pour les membres du programme Windows Insider, cache une fonctionnalité pour les onglets au niveau de l’Explorateur de fichiers. Il est possible de l’activer manuellement et c’est exactement ce qu’ont fait certains, comme Rafael Rivera. Il montre quel est le résultat avec le thème clair et le thème sombre.

File Explorer tabs are back! (Windows 11 22572, feature 34370472) pic.twitter.com/U3t10Affdq — Rafael Rivera (@WithinRafael) March 9, 2022

L’interface à onglets se présente et fonctionne comme on peut s’y attendre. Elle n’est pas vraiment très différente de la navigation par onglets que l’on peut retrouver sur son navigateur Internet. L’idée est d’avoir une page dans chaque onglet, au lieu d’ouvrir à chaque fois une nouvelle fenêtre.

Cette fonctionnalité reste pour l’instant en test et Microsoft ne l’a pas communiquée publiquement. On peut imaginer que l’entreprise attend d’avoir une version bien plus stable pour officialiser son existence. Quant à la disponibilité pour tout le monde avec la version publique, il faudra visiblement attendre encore quelques mois.

Si vous avez la build 22572 de Windows 11 et voulez dès maintenant les onglets, il vous suffit de passer par ViveTool. L’utilitaire peut être utilisé pour activer des fonctions cachées de Windows 11 non encore activées/annoncées par Microsoft. Il faut lancer l’invite de commandes en mode administrateur puis entrer la valeur suivante : vivetool addconfig 34370472 2. Il ne reste plus qu’à redémarrer le PC pour avoir les onglets.