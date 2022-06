Le fondeur chinois Loongson annonce sa gamme 6000 jusqu’à 32 cœurs, concurrente de l’AMD Ryzen 3

Le fondeur Loongson a de grosses ambitions sur le marché du processeur. LA firme chinoise a dévoilé sa feuille de route jusqu’en 2025, avec des processeurs de génération 6000 équipés de cœurs LA664. Les processeurs 3C6000 et 3D6000 embarqueront respectivement 16 et 32 cœurs, de quoi concurrencer (sur le papier) un AMD Ryzen 3 ou un processeur EPYC. A noter que les processeurs de la gamme 5000 actuelle (3A5000 et 3C5000/3C5000L) disposent de 4 à 16 cœurs maxi et sont déjà capable de concurrencer certains processeurs Intel Comet Lake (sur les perfs mono thread).

Alors certes, que Loongson parviennent à concurrencer des processeur de plus de 2 ans d’âge n’est pas vraiment un exploit en soi, mais le fondeur chinois part de très loin et a tout de même pour objectif final de faire partie des plus gros fondeurs internationaux (ce qui permettra peut-être à la Chine de se passer totalement des puces Intel ou AMD). La génération 7000, dont le lancement est prévu pour 2024-2025, devrait disposer quant à elle de 16 à 64 cœurs et de bien meilleures perfs par watt (nouveau nerf de la guerre des processeurs).