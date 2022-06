Meta aurait écoulé près de 15 millions de Meta Quest 2 depuis son lancement

Le Meta Quest 2 est un énorme succès. Si l’on en croit IDC, Meta aurait écoulé près 14,8 millions de casque VR Meta Quest 2 depuis son lancement à la mi-octobre 2020 (soit environ 17 millions de Meta Quest 1 & 2). C’est autant que le nombre estimé de Xbox Series vendues sur la même période, et juste un peu moins que les 20 millions de PS5 (toujours sur la même période). Un casque VR orienté jeu qui parvient à susciter un engouement aussi fort que pour les consoles new gen ? C’est donc possible ! A lui tout seul, le Meta Quest 2 a tiré le marché de la VR en avant, avec une progression de 97% du secteur en 2021, et de +242% sur le premier trimestre 2022. Effarant !

.@MetaQuestVR OculusQuest2 is the most successful #VR headset to date. With nearly 15mn units sold since its announcement at @facebook Connect 7 in Sep 2020, the Quest2 has contributed to massive growth in VR sales & consumer adoption🏆

👉VR Sales grew 97% in 2021 & 242% in 1Q22 pic.twitter.com/7dIe42FSo7

— Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) June 6, 2022